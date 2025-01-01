كاتس: عشرات بالمئة من غزة باتت "مناطق  أمنية إسرائيلية" ونهدف لإعادة حماس للمفاوضات بتوسيع العمليات التفاصيل كاملة

القدس المحتلة/سما/

أكّد وزير الأمن، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن تل أبيب تهدف من خلال توسيع عمليّاتها في قطاع غزة، إلى "ممارسة ضغط شديد على حماس للعودة إلى مقترح إطلاق سراح الرهائن".

وذكر كاتس أن "عشرات بالمئة" من غزة، باتت "جزءًا من المناطق الأمنية الإسرائيلية"، مشدّدا على أن "غزة سوف تصبح أصغر وأكثر عزلة (بفعل الحصار والاحتلال)، وسيضطر المزيد والمزيد من سكانها إلى النزوح من مناطق القتال".

وأضاف وزير الأمن الإسرائيليّ أن جيش الاحتلال، "قد أكمل احتلال محور ’موراغ’، الذي يفصل خانيونس عن رفح، ويقطع قطاع غزة من الشرق إلى الغرب على مسافة 12 كيلومترًا، مما يجعل المنطقة الواقعة بين محور فيلادلفي وموراغ، جزءًا من المنطقة الأمنية الإسرائيلية".

وشدّد على أنه "يتمّ تعميق وتوسيع منطقة الحدود الشمالية في غزة، كجزء من المنطقة الأمنية، وحماية (المستوطنات) الإسرائيلية".

وأضاف أنه "تم إخلاء مئات الآلاف من السكان من مناطق القتال (تهجير مئات الآلاف)، وأصبحت عشرات بالمائة من أراضي غزة جزءا من المناطق الأمنية الإسرائيلية".

وذكر أنه "قبل كل مناورة بريّة، وبعد إخلاء السكان، يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية قويّة من البرّ والجوّ والبحر، مصحوبة بمعدّات ثقيلة لكشف العبوات الناسفة وتدمير المباني المهدِّدة، من أجل إعطاء جنود الجيش الإسرائيلي الغطاء الأقوى لأنشطتهم، وحمايتهم".

وأضاف أن "هذا هو النهج الذي تتبعه قيادة الجيش، بدعم كامل من المستوى السياسيّ، والهدف الرئيسي منه ممارسة ضغوط شديدة على حماس من أجل العودة إلى مخطط إطلاق سراح الرهائن".

وقال وزير الأمن الإسرائيلي إنه "كلّما أصرّت حماس على رفضها، فإن نشاط الجيش الإسرائيلي سيُكثّف؛ مع الاستمرار في اغتيال نشطائها، وتدمير بنيتها التحتية".