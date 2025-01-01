  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دوي صافرات إنذار في القدس وتل أبيب ومحيطهما جراء إطلاق صاروخ من اليمن

الأحد 13 أبريل 2025 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
دوي صافرات إنذار في القدس وتل أبيب ومحيطهما جراء إطلاق صاروخ من اليمن



القدس المحتلة/سما/

دوت صافرات الإنذار، الأحد، في عدة مناطق وسط إسرائيل، جراء اعتراض صاروخ من اليمن، وفق إعلام عبري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار قبل وقت قصير في عدة مناطق داخل الدولة، تم إطلاق صواريخ على الأرجح من أراضي اليمن. قمنا بمحاولات اعتراض ونتائجها قيد الفحص، وقد تم تفعيل الصافرات وفقًا للسياسة المعتمدة”.

ولاحقا، أعلن أنه بعد التحقيق تبين أن صاروخا واحدا أطلق من اليمن.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الخاصة إن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط البلاد، بما فيها مدينتا القدس وتل أبيب، جراء اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى وسط البلاد، دون أن توضح سبب دوي الصافرات.

الأكثر قراءة اليوم

التفاق يتشكل ..اختراق كبير في محادثات التهدئة ..

العملات والمعادن في فلسطين

الاحتلال الاسرائيلي يقصف مستشفى المعمداني شمال غزة ..

عملية الشجاعية الثالثة... إسرائيل تبحث عن رهائنها

الداخلية السعودية تعلن عن إجراءات مهمة لحماية الحجاج

نجل نتنياهو يُهاجم الرئيس الفرنسي بألفاظ نابية بعد تصريحاته عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: اذهب إلى الجحيم

السيسي يتوجه إلى قطر لبحث تطورات المنطقة والقضية الفلسطينية ومتابعة جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

كاتس: عشرات بالمئة من غزة باتت "مناطق  أمنية إسرائيلية" ونهدف لإعادة حماس للمفاوضات بتوسيع العمليات التفاصيل كاملة

التفاق يتشكل ..اختراق كبير في محادثات التهدئة ..

نجل نتنياهو يُهاجم الرئيس الفرنسي بألفاظ نابية بعد تصريحاته عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: اذهب إلى الجحيم

السيسي يتوجه إلى قطر لبحث تطورات المنطقة والقضية الفلسطينية ومتابعة جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة

ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 50,944 شهيدا و116,156 مصابا منذ بدء العدوان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية