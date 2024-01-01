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نجل نتنياهو يُهاجم الرئيس الفرنسي بألفاظ نابية بعد تصريحاته عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: اذهب إلى الجحيم

الأحد 13 أبريل 2025 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجل نتنياهو يُهاجم الرئيس الفرنسي بألفاظ نابية بعد تصريحاته عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: اذهب إلى الجحيم



القدس المحتلة/سما/

شنَّ يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومًا حادًا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تصريح الأخير بشأن إمكانية اعتراف باريس بدولة فلسطينية “من دون حماس”.
وكتب يائير متوجها الى ماكرون “اذهب إلى الجحيم”، وتبا لك، وتابع: “نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة! نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية! نعم لاستقلال كورسيكا! نعم لاستقلال إقليم الباسك! نعم لاستقلال غينيا الفرنسية! أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في غرب أفريقيا”.
وكان ماكرون قد نشر في تغريدته: “هذا هو موقف فرنسا، وهو واضح: نعم للسلام، نعم لأمن إسرائيل، نعم لدولة فلسطينية من دون حماس”، مشيرًا إلى ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق النار بشكل دائم في قطاع غزة، واستئناف المساعدات الإنسانية فورًا، مع السعي لتحقيق حل الدولتين.
كما شدَّد ماكرون على أن “الطريق الوحيد الممكن هو الطريق السياسي”، وأكد دعمه للحق المشروع للفلسطينيين في دولة وفي السلام، وكذلك حق الإسرائيليين في العيش بسلام وأمن، معترفًا بحق الجانبين في الاعتراف المتبادل.
وأضاف ماكرون أنه “يجب أن يكون المؤتمر المقبل حول حل الدولتين في يونيو نقطة تحول”، مؤكدًا على جهوده مع شركائه لتحقيق هذا الهدف الهام للسلام.

 

جاء تصريح ماكرون بعد إعلان سابق له يوم الأربعاء عن إمكانية اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية في يونيو 2024 خلال مؤتمر ستنظمه فرنسا بالتعاون مع السعودية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
يُذكر أن الدعوات لحل الدولتين قد تزايدت بشكل ملحوظ منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، رغم رفض إسرائيل القاطع لهذه المبادرة. ومن جانبها، اعترفت حوالي 150 دولة بالدولة الفلسطينية، في حين اتخذت دول مثل أيرلندا والنرويج وإسبانيا هذه الخطوة في مايو 2024، تلتها سلوفينيا في يونيو.

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