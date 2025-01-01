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الكنيسة الأنجليكانية في القدس والشرق الأوسط تدين قصف الاحتلال مستشفى المعمداني

الأحد 13 أبريل 2025 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيسة الأنجليكانية في القدس والشرق الأوسط تدين قصف الاحتلال مستشفى المعمداني



القدس المحتلة/سما/

أدانت الكنيسة الأنجليكانية في القدس والشرق الأوسط، قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في مدينة غزة وتدميره وإخراجه بالكامل.

وأضافت في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أن قصف الاحتلال أدى إلى تدمير المختبر الجيني المؤلف من طابقين، وتسبب في أضرار كبيرة في مبنى الصيدلية وقسم الطوارئ، بالإضافة إلى أضرار جانبية لحقت بالمباني المجاورة، بما في ذلك مبنى كنيسة القديس فيليب، إذ إن المستشفى تابع لها.

‎وتابعت: "قبل عشرين دقيقة فقط من القصف، أمر جيش الاحتلال جميع المرضى والعاملين والنازحين بإخلاء مباني المستشفى فورًا، ولم تقع إصابات أو وفيات نتيجة القصف نفسه، غير أن طفلًا واحدًا كان قد أصيب سابقًا في الرأس تُوفي للأسف نتيجة لعملية الإخلاء السريعة والمضطربة".

‎وعبرت الكنيسة الأنجليكانية، عن ذهولها من استهداف المستشفى للمرة الخامسة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وهذه المرة في صباح أحد الشعانين، وبداية أسبوع الآلام. 

ودعت، المجتمع الدولي للتدخل لوقف جميع أشكال الاعتداءات على المؤسسات الطبية والإنسانية.

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