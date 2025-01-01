"واشنطن بوست" تكشف : دبابة اسرائيلية قصفت مجمعا للأمم المتحدة بغزة الشهر الماضي

واشنطن / وكالات /

اكدت صحيفة "واشنطن بوست" من خلال مواد مصورة ان الانفجار بمقر تابع للأمم المتحدة بغزة الشهر الماضي نجم عن قذيفتي دبابة إسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال استهدف مقر الأمم المتحدة في 19 مارس وذلك بعد إنهاء إسرائيل هدنة استمرت شهرين. أسفر عن مقتل عامل إغاثة أوروبي وإصابة 5 موظفين دوليين

واشارت الصحيفة الى ان الأضرار بالمقر الأممي بغزة تشبه آثار قذائف دبابات إسرائيلية من نوع "M339" شديدة الانفجار.

ومن خلال صور أقمار صناعية، اكدت الصحيفة ان دبابة "ميركافا" و3 "مركبات إسرائيلية" ظهروا على بعد ميلين من المقر المستهدف بغزة.