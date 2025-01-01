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مع تواصل حرب الإبادة: مسيحيو غزة يحيون أحد الشعانين على وقع قصف مستشفى المعمداني

الأحد 13 أبريل 2025 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مع تواصل حرب الإبادة: مسيحيو غزة يحيون أحد الشعانين على وقع قصف مستشفى المعمداني



غزة/سما/

أحيا مسيحيون في مدينة غزة، اليوم الأحد، أحد الشعانين الذي يسبق عيد الفصح، في كنيسة برفيريوس للأرثوذكس، وذلك بعد ساعات قليلة من قصف الاحتلال مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني القريب منها.

وقد غابت ملامح الفرح عن وجوه المحتفلين، رغم أنها مناسبة سعيدة ينتظرها المسيحيون من عام لآخر، خاصة الأطفال حيث يعمد الأهالي إلى إلباس أطفالهم حلة عيد، وحمل الشموع الطويلة وسط أجواء من البهجة.

وكنيسة القديس برفيريوس هي أرثوذكسية شرقية في حي الزيتون بمدينة غزة والأقدم في المدينة، سميت نسبة إلى القديس برفيريوس الذي دفن فيها، وقبره موجود في الزاوية الشمالية الشرقية لها.

أما مستشفى المعمداني فيتبع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، وهي من تديره وتوجد كنيسة بجواره تعرضت لأضرار كبيرة جراء القصف الإسرائيلي.

ويقع "المعمداني" في أحد المربعات السكنية في حي الزيتون بقطاع غزة، وعلى مقربة منه غربا كنيسة "القديس فيليبس الإنجيلي" ويفصل بينهما شارع أم الليمون الواصل بين ميدان فلسطين شمالا وميدان عسقولة جنوبا، والذي ينتهي إلى الشارع الرئيسي عمر المختار، وعلى بعد نحو 230 مترا جنوبا من المستشفى تقع كنيسة برفيريوس الأرثوذكسية اليونانية التي بنيت في القرن الخامس الميلادي.

ويقع المستشفى ضمن منطقة الشمعة، التي تضم كنيسة دير اللاتين ومعبدا خاصا للراهبات المسيحيات، يُطلق عليه اسم "الراهبات الوردية" و"دار السلام".

وفجر اليوم، قصفت طائرات الاحتلال المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير أحد مبانيه، وتضرر واشتعال النيران بعدد من أقسامه، ليخرج عن الخدمة.

يأتي ذلك في ظل المأساة المستمرة التي يعيشها القطاع، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في القطاع منذ 18 شهرا.

و"أحد الشعانين" هو الأحد السابع من الصوم الكبير، والأخير الذي يسبق "الجمعة العظيمة"، التي تليها ذكرى "أحد قيامة المسيح".

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