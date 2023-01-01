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5 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال منزلا في جباليا البلد

الأحد 13 أبريل 2025 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال منزلا في جباليا البلد



غزة /سما/

استشهد 5 مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في جباليا البلد.

وأفاد مرسلونا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة منون في منطقة الجرن بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في المناطق الشرقية لحي الشجاعية شرق غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,944 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,156 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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