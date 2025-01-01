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طقس فلسطين : درجات الحرارة أدنى من معدلها وتوقعات بسقوط زخات من الأمطار

الأحد 13 أبريل 2025 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : درجات الحرارة أدنى من معدلها وتوقعات بسقوط زخات من الأمطار



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائماً جزئياً، وباردًا فوق المناطق الجبلية، وباردًا نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائماً جزئياً وباردًا فوق المناطق الجبلية وباردًا نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وباردًا في المناطق الجبلية وباردًا نسبياً في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .
ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائماً جزئياً إلى صاف، وربيعيًا لطيفًا معتدلًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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