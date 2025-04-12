غارات أمريكية عنيفة تستهدف محافظات البيضاء وصعدة والحديدة في اليمن..

صنعاء/ وكالات/

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، مساء السبت، عن قصف أمريكي جديد بعشر “غارات عدوانية” على محافظات البيضاء وصعدة والحديدة.

وأفادت قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، بأن “العدو الأمريكي شن غارات عدوانية على البيضاء (جنوب) وصعدة (شمال) والحديدة (غرب)”.

ففي البيضاء، “شن العدوان الأمريكي 5 غارات استهدف فيها المعهد المهني بمديرية الصومعة”، وفق القناة.

وأما في صعدة، “فشن العدو الأمريكي 3 غارات على منطقة السهلين بمديرية آل سالم”، بحسب ذات المصدر.

وأضافت القناة، أن “شن العدو الأمريكي عدوانا على الحديدة استهدف فيها بغارتين مديرية المنيرة”، دون تفاصيل عن وجود خسائر بشرية من عدمها.

ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي وحتى الخميس، رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى استشهاد 118 مدنيا وإصابة 222 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد الجماعة، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.