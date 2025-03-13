الاحتلال الاسرائيلي يقصف مستشفى المعمداني شمال غزة ..

غزة /سما/

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مستشفى المعمداني في شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن غارة جوية من طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني في مدينة غزة، فيما لم تسجّل إصابات أو شهداء جراء القصف، بجسب الدفاع المدني.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال وجهّت تهديدًا عبر اتصال هاتفي لأحد المواطنين بداخل المستشفى بقصفها وطالبت التواجدين داخلها بالإخلاء خلال دقائق قليلة.

واجبرت الطواقم الطبية والمواطنون على إخلاء الجرحى المرضى من داخل المستشفى، حيث أظهرت المشاهد المواطنين وهم يجرون المرضى على أسرتهم إلى الشوارع المحيطة بالمستشفى في وضع صعب ومأساوي.

وتسبب القصف الإسرائيلي بتدمير مبنى الاستقبال والطوارئ وهو المبنى الرئيسي بالمستشفى، حيث دمّر بالكامل، كما تسبب القصف بقطع التيار الكهربائي عن باقي أقسام ومباني المستشفى، في ظل وجود مرضى وجرحى داخلها لم يتسن للطواقم إخلاؤها.

من جهته، قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن الاحتلال استهدف المستشفى المعمداني الذي يعد صرحًا طبيًا يُعد من أقدم وأهم المؤسسات الصحية العاملة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يقدم خدمته لأكثر من مليون مواطن.

وأوضح، أن المستشفى يضم العديد من الأقسام المتخصصة، وكان يضم مئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين لحظة الاستهداف، مشيرًا إلى أنه يُقدّم خدماته الصحية لأكثر من مليون فلسطيني في محافظتي غزة وشمال غزة، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية بفعل الإبادة الجماعية والحصار والقصف المتواصل.

ولا يُعد هذا العدوان ضد مستشفى المعمداني الأول من نوعه، إذ سبق للاحتلال أن ارتكب مجزرة مروعة داخل المستشفى ذاته خلال حرب الإبادة الجماعية الجارية، والتي راح ضحيتها مئات المدنيين الآمنين، وفق البيان.

ولفت الإعلام الحكومي، إلى أن الاحتلال دمّر عمدًا 34 مستشفى وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة للقضاء على ما تبقى من القطاع الصحي في قطاع غزة، وكذلك استهدف العشرات من المراكز الطبية والمؤسسات الصحية في انتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الطبية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية، تتعمد "إسرائيل" استهداف المستشفيات والمراكز الطبية في أنحاء قطاع غزة، ما تسبب بإخراج غالبيتها عن الخدمة، تزامنًا مع قطع الإمدادات الطبية والإنسانية اللازمة لها.