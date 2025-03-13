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"الخارجية": الدعوات التحريضية لتكثيف اقتحامات المستعمرين للأقصى تحد لقرارات الشرعية الدولية

السبت 12 أبريل 2025 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": الدعوات التحريضية لتكثيف اقتحامات المستعمرين للأقصى تحد لقرارات الشرعية الدولية



رام الله/سما/

 أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الدعوات التحريضية لتكثيف اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك هي تحد لقرارات الشرعية الدولية.

وأدانت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، دعوات ما تسمى منظمات "جبل الهيكل" والجمعيات الاستيطانية وتحريضها لحشد المزيد من المشاركين في اقتحام المسجد الأقصى المبارك في فترة الأعياد اليهودية، وكذلك تحريضها لذبح وتقديم القرابين في باحاته.

وحذرت من التصعيد الحاصل في استهداف المسجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، في تعميق ضم القدس وتهويد مقدساتها المسيحية والإسلامية وتغيير واقعها القائم وفصلها عن محيطها الفلسطيني.

واعتبرت الوزارة أن إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية هي استخفاف بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومرجعيات السلام الدولية، وأن الصمت الدولي على تلك الانتهاكات يرتقي لمستوى التواطؤ وتوفير الغطاء للاحتلال وخروقاته الجسيمة للاتفاقيات الدولية الموقعة.

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