السيسي يبحث مع رئيس إندونيسيا تطورات إقليمية والأوضاع في غزة

القاهرة/سما/

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، قضايا إقليمية بينها الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية متواصلة للشهر الـ19.

وأفادت الرئاسة المصرية في بيان، بأن السيسي استقبل نظيره الإندونيسي بقصر الاتحادية شرقي القاهرة، وبحثا سبل تعزيز العلاقات، وآليات استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، فضلا عن التطورات في قطاع غزة.

وفي 8 نيسان/ أبريل الجاري، غادر الرئيس الإندونيسي جاكرتا في جولة إقليمية بدأت بالإمارات ثم تركيا، ووصل السبت إلى مصر في محطة ثالثة تقوده إلى قطر وتختتم بزيارة الأردن.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، أن سوبيانتو اجتمع مع نظيره المصري لمناقشة القضايا الجيوسياسية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وقال نائب رئيس المراسم والإعلام بالرئاسة الإندونيسية، يوسف بيرمانا، في بيان إن سوبيانتو "سيجري مشاورات مع السيسي بشأن الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على العدوان الإسرائيلي على غزة"، حسب ما نقلت "أنتارا".

وشهد الرئيسان "توقيع الإعلان المشترك للشراكة الإستراتيجية، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الإندونيسية المصرية في مختلف القطاعات"؛ بحسب المصدر ذاته.

وأمس الجمعة، أقيم على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، اجتماع للجنة العربية الإسلامية بشأن غزة بمشاركة جاكرتا.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية ومصر وقطر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والإمارات، فضلا عن الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

كما أقيم اجتماع موسع للجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة، مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا.

وأكد الاجتماعان رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وسرعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق بيانات صادرة عن خارجية بلدان مشاركة لا سيما من السعودية ومصر وقطر والأردن.

وفي 4 آذار/ مارس الماضي، اعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين خطة قدمتها مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة وتمسكتا بمخطط يروج له الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.