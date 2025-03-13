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"حزب الله": النقاش معنا يجب أن يكون بمستوى التضحيات التي قدمناها

السبت 12 أبريل 2025 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله": النقاش معنا يجب أن يكون بمستوى التضحيات التي قدمناها



بيروت/سما/

قال النائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني رامي أبو حمدان إن "النقاش مع الحزب يجب أن يكون بمستوى التضحيات التي قدمها في سبيل الدفاع ‏عن الوطن وشعبه وسيادته".


وقال أبو حمدان في تصريح إن "البعض في لبنان تخطوا الخط الأحمر وكل معايير ‏المواطنة وأدبيات السياسة والنقاش"، مشددا على "أننا لسنا إنفاعليّون، ولا نتعاطى برد الفعل، لأننا ‏أصحاب مشروع ومفهوم واضح لبناء الوطن".


واعتبر أنه "ليس من العقل والمنطق والقراءة بكتاب السياسة والسيادة أن يتحدث البعض عن ‏سحب آخر ورقة قوة من لبنان بهذه الظروف التي نشهدها، لا سيما مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على ‏مختلف الأراضي اللبنانية، واستهداف المواطنين الآمنين في منازلهم وأماكن عملهم".

وتوجه أبو حمدان بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية جوزيف عون على مواقفه ‏الأخيرة، ومقاربته للملفات الحساسة في لبنان بعيداً عن الاستفزاز والمزايدات، وهو يتعاطى بطريقة تُشير ‏وتدل على أنه يعي التوازنات وحيثية لبنان، لا سيما بما يتعلق بموضوع المقاومة وما شاكل.‏

وختم النائب أبو حمدان مؤكدا أن الأمريكي هو من يخلق الأزمات في لبنان، وهو من يديرها، وأما بعض ‏أدواته في لبنان، فلا يؤثّرون على الأميركي بأي شيء على الإطلاق ولا يساوون عندهم شيء، والدليل أن ‏الأمريكي يوجّه الخطاب والصراع دائماً تجاه المقاومة، لأنها عنصر القوة في لبنان، وليست منصاعة لأي ‏أحد.‏

ويأتي تصريح أبو حمدان في وقت يتزايد فيه الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وقد أعلن النائب حسن فضل الله من كتلة "الوفاء للمقاومة" استعداد الحزب للدخول في حوار حول الاستراتيجية الدفاعية، وأن يده ممدودة بعقل منفتح للتوصل إلى تفاهم، على أن يسبقه الضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإلزام تل أبيب بالانسحاب من جنوب لبنان.

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