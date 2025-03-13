"نقتلكم انتقاما لإيفانا ترامب".. ظهور كتابات غامضة على العديد من المباني في نيويورك (صور)

ظهرت رسومات غامضة باللون الأصفر أمس الجمعة على واجهات عدة مبان قرب منزل الراحلة إيفانا ترامب في مانهاتن.

ومن بين الرسائل المثيرة للقلق جملة تقول: "نحن نقتلكم انتقاما لإيفانا ترامب.. الله يرسل تحياته!".

ووفقا لبيانات الشرطة، تم رصد هذه الكتابات حوالي الساعة 1:15 صباحا على 5 مبان مجاورة للمنزل التاريخي في شارع إيست 64، حيث عاشت إيفانا، الزوجة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ عام 1992 حتى وفاتها في يوليو 2022. وشملت العبارات الأخرى: "سنأتي لكم"، "المتنورون"، "مؤسسة القتل"، ورقم "777"، مما أثار تكهنات حول دوافع الفاعلين.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية، ولم يتم تحديد هوية المشتبه بهم بعد، لكنها استبعدت تصنيف الحادث كجريمة كراهية.

يذكر أن المنزل الفخم، الذي تبلغ مساحته نحو 8,700 قدم مربع، معروض للبيع حاليا بـ 19.5 مليون دولار، بعد أن اشترته إيفانا بـ 2.5 مليون دولار (ما يعادل 5.4 مليون دولار اليوم) عقب طلاقها من ترامب.

وكانت إيفانا قد أوصت بمعظم ثروتها لأبنائها الثلاثة (دونالد جونيور، إيفانكا، وإريك)، بينما منحت مربيتها السابقة شقة في ميامي بقيمة مليون دولار. أما دونالد ترامب، فلم يرث أي أموال، لكنه حصل مع أبنائه على حق الإشراف المشترك على ممتلكاتها العقارية، التي تشمل أيضا عقارات في التشيك وفرنسا.