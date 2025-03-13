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الجيش الإسرائيلي يلغي رحلات لإسرائيليين إلى داخل سوريا بسبب تقييم أمني

السبت 12 أبريل 2025 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يلغي رحلات لإسرائيليين إلى داخل سوريا بسبب تقييم أمني



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، عن إلغاء جميع الرحلات المخطط لها إلى مناطق حدودية داخل الأراضي السورية، وكانت مخصصة لمجموعات إسرائيلية ضمن جولات مرخصة ومصحوبة بمرشدين.


وأوضح المتحدث باسم الجيش في بيان رسمي أن القرار جاء "بناء على تقييم الوضع العملياتي"، مشيرا إلى أن "الدخول إلى طرق عبور السياج الحدودي لن يسمح به في هذه المرحلة".

وبموجب القرار، تم إلغاء ثلاث مسارات رئيسية تشمل نهر الرقاد، وجسر الهامة على ضفاف نهر اليرموك، ونفق سكة حديد الحجاز في منطقة اليرموك.

أما المسار الرابع الواقع على جبل الشيخ، المطل على الحدود اللبنانية، فلم يشمله الإلغاء ويظل مفتوحا في الوقت الراهن.

يذكر أن هذه الجولات كانت تتطلب تصاريح عسكرية خاصة نظرًا لحساسيتها الجغرافية قرب الحدود السورية، وقد نظمت في إطار نشاطات تعليمية وتاريخية تستهدف الجمهور الإسرائيلي.

ويفهم من خلفيات القرار أن التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة قد لعبت دورا حاسما في إيقاف هذه الأنشطة، رغم عدم الإعلان عن تهديد محدد حتى اللحظة.

وفي 3 أبريل الجاري، قتل 9 مدنيين سوريين وأصيب آخرون إثر هجوم للقوات الإسرائيلية على حرش سد الجبيلية الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا جنوب سوريا.

وذكرت وسائل أعلام سورية آنذاك أن أهالي من درعا اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من سد الجبيلية.

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