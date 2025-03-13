  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في أسوأ مراحله منذ عقود

السبت 12 أبريل 2025 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في أسوأ مراحله منذ عقود



بغداد/سما/

أعلنت اللجنة المكلفة من قبل القمة العربية والإسلامية بشأن غزة في بيان لها، أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في أسوأ مراحله منذ عقود، مشيرة إلى أن ذلك يقوض جهود حل الدولتين.


وجاء في البيان: "حل الدولتين المقبول دوليا كحل وحيد تم تجاهله رغم مناقشات استمرت عقودا بين الأطراف"، وذلك إثر اجتماع انعقد على هامش اجتماع أنطاليا الدبلوماسي حول السلام الدائم في الشرق الأوسط في تركيا.


وتابع: "عدم تسجيل تقدم نحو تنفيذ حل الدولتين يعزز بشكل أساسي جميع أنواع التطرف والعنف".

وشدد على أن "عدم حل النزاع لن يؤدي إلا إلى ظهور خطر تكرار نشوب الحرب في المستقبل".

وأضاف: "على الأطراف المعنية الانخراط في مفاوضات واقعية، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في دعم حل سياسي عادل ينهي الاحتلال".

وشدد البيان على أنه يتوجب "على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في دعم حل ينهي موجات العنف التي يشهدها شرق المتوسط".

وتابع: "نعرب عن قلقنا إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ندين عودة العدوان على قطاع غزة الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين".

وختم البيان: "ندعو لوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ندعو إلى توحيد قطاع غزة مع الضفة بما فيها القدس الشرقية تحت حكم السلطة الفلسطينية".

الأكثر قراءة اليوم

رسالة مصرية لموظفة مغربية فصلتها "مايكروسوفت" بسبب "إسرائيل"

انفراجة في محادثات الصفقة.. اسرائيل تتراجع عن مطالبها السابقة بضغط أميركي..

استقالة ملياردير فلسطيني أمريكي من منصبه في هارفارد بعد دعوى قضائية تزعم أنه ساعد "حماس"

ماكرون يندّد بـ”معلومات مغلوطة” بشأن اعتراف فرنسي محتمل بدولة فلسطين

مصر تتحدث عن خطة لتدريب الشرطة الفلسطينية وترفض تغيير الواقع الديموغرافي في غزة

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل لقاءات الأمريكيين مع حماس ومحاولات إسرائيل تخريبها وفشلها النهائي

وثيقة إسرائيلية تكشف تكلفة احتلال غزة.. "تشكل عبئا اقتصاديا كبيرا"

الأخبار الرئيسية

67fa931b4c59b73b8d42b62b

ماكرون يكشف نوايا فرنسا تجاه غزة بأربع لغات

محتجز إسرائيلي أمريكي بغزة لترامب: لماذا وقعت ضحية لأكاذيب نتنياهو؟ (فيديو)

67fa8b3042360431932c3dba

الجيش الاسرائيلي يعلن توسيع هجومه البري على حيي الدرج والتفاح شمال قطاع غزة

photo_2025-04-12_18-32-16

أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء خدمة الاحتياط.. أكبر أزمة

20250313085840reup-2025-03-13t085648z_1423082517_rc26cdauc0um_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza-aid-trump.h-730x438

"إسرائيل" تعلن تطويق رفح وإكمال محور “موراغ”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية