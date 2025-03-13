إيران: بعد انتهاء المفاوضات غير المباشرة تحدث عراقجي وويتكوف لبضع دقائق بحضور البوسعيدي

طهران/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات والملف النووي بوساطة سلطنة عمان، انتهت اليوم السبت.



وحسب ما نقلت وكالة "فارس" عن الخارجية الإيرانية، فقد تبادل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ممثلا إيران والولايات المتحدة في المفاوضات، وجهات النظر عبر وزير الخارجية العماني في أجواء بناءة تتسم بالاحترام المتبادل. واتفق الطرفان على أن تتواصل هذه المفاوضات الأسبوع المقبل.



يُشار إلى أنه بعد انتهاء أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، "تحدث رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي لبضع دقائق بحضور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أثناء مغادرتهما المفاوضات"، وفق الخارجية الإيرانية.

هذا وأفادت وكالة "تسنيم" نقلا عن عضو في الفريق التفاوضي الإيراني بأن أجواء المفاوضات غير المباشرة مع الفريق التفاوضي الأمريكي بخصوص الاتفاق النووي كانت "إيجابية".

جدير بالذكر أن العاصمة العُمانية مسقط شهدت اليوم السبت، مفاوضات غير مباشرة بين إيران (التي ترأس وفدها التفاوضي وزير الخارجية عباس عراقجي)، والولايات المتحدة (التي ترأس وفدها التفاوضي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف)، بخصوص التوصل لاتفاق نووي وتهدئة التوترات بين البلدين.

وتسلم وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي محاور ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنقلها إلى الولايات المتحدة، من نظيره الإيراني.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام الإيرانية، أكد عراقجي أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق "عادل ومشرف" مع الأمريكيين ويقوم على مبدأ المساواة والندية بين الطرفين.

وتأتي هذه المفاوضات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي سابقا عن إرسال رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بخصوص الاتفاق النووي، فيما ردت القيادة الإيرانية على هذه الرسالة.

وهدد ترامب مؤخرا، مرارا وتكرارا، إيران، باللجوء إلى "الخيار العسكري" إذا لم تتوصل الجمهورية الإسلامية إلى اتفاق، حيث قال إنه "سيكون هناك قصف، وسيكون قصفا لم يروا مثله من قبل".

ومن جهتها، أكدت إيران أن تداعيات ردها في حال تعرض البلاد لأي هجوم ستفتح فصلا جديدا في معادلات الإقليم والعالم.