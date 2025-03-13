  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير خارجية مصر وكبيرة منسقي الأمم المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة

السبت 12 أبريل 2025 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية مصر وكبيرة منسقي الأمم المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة



القاهرة/سما/

تلقى وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اليوم السبت اتصالا هاتفيا من كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيغريد كاخ، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر حول كيفية التعامل مع الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع، وأهمية وقف العمليات العدائية الجارية والعودة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بحسب بيان للخارجية المصرية.


وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية بأن عبد العاطى تناول خلال الاتصال مواصلة إسرائيل استهداف العاملين في المجال الإنساني والمنظمات الأممية والإغاثية، وآخرها قرار إغلاق ست مدارس تابعة لوكالة الأونروا، مشددا على أن القرار يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مبرزا الدور الحيوى الذى تقوم به الوكالة لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.


وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تكثيف دعم المجتمع الدولي والمنظمات الأممية للفلسطينيين فى غزة خلال المرحلة المقبلة، مستعرضا الخطة العربية لإعادة الإعمار وعملية التحضير الجارية لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، حيث أكد على ضرورة تقديم المجتمع الدولى كافة أشكال الدعم بما يسهم فى استعادة الخدمات الأساسية في القطاع، والشروع في أنشطة التعافي المبكر، وإعادة تأهيل البنية التحتية وجعله قابلا للحياة والتصدي لمخططات تهجير سكانه.


واستعرض عبد العاطى خلال الاتصال الرؤية المصرية لإنجاح المؤتمر وورش العمل المنبثقة عنه، بما في ذلك التركيز على دور القطاع الخاص وآليات التمويل، فضلا عن الشقين السياسي والأمني بمستقبل حوكمة قطاع غزة.
 

الأكثر قراءة اليوم

رسالة مصرية لموظفة مغربية فصلتها "مايكروسوفت" بسبب "إسرائيل"

انفراجة في محادثات الصفقة.. اسرائيل تتراجع عن مطالبها السابقة بضغط أميركي..

استقالة ملياردير فلسطيني أمريكي من منصبه في هارفارد بعد دعوى قضائية تزعم أنه ساعد "حماس"

ماكرون يندّد بـ”معلومات مغلوطة” بشأن اعتراف فرنسي محتمل بدولة فلسطين

مصر تتحدث عن خطة لتدريب الشرطة الفلسطينية وترفض تغيير الواقع الديموغرافي في غزة

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل لقاءات الأمريكيين مع حماس ومحاولات إسرائيل تخريبها وفشلها النهائي

وثيقة إسرائيلية تكشف تكلفة احتلال غزة.. "تشكل عبئا اقتصاديا كبيرا"

الأخبار الرئيسية

67fa931b4c59b73b8d42b62b

ماكرون يكشف نوايا فرنسا تجاه غزة بأربع لغات

محتجز إسرائيلي أمريكي بغزة لترامب: لماذا وقعت ضحية لأكاذيب نتنياهو؟ (فيديو)

67fa8b3042360431932c3dba

الجيش الاسرائيلي يعلن توسيع هجومه البري على حيي الدرج والتفاح شمال قطاع غزة

photo_2025-04-12_18-32-16

أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء خدمة الاحتياط.. أكبر أزمة

20250313085840reup-2025-03-13t085648z_1423082517_rc26cdauc0um_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza-aid-trump.h-730x438

"إسرائيل" تعلن تطويق رفح وإكمال محور “موراغ”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية