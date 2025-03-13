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عائلات أسرى إسرائيليين بغزة تدعو لمواصلة التظاهر ضد حكومة نتنياهو

السبت 12 أبريل 2025 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلات أسرى إسرائيليين بغزة تدعو لمواصلة التظاهر ضد حكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

 دعت عائلات أسرى إسرائيليين بغزة، السبت، إلى مواصلة التظاهر ضد حكومة بنيامين نتنياهو، من أجل إبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية لإعادة ذويهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لأهالي الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عقد أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، تابعته الأناضول.

وقالت قريبة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال المؤتمر: “لا تتوقفوا عن الخروج إلى الشوارع، لا تفقدوا الأمل، حتى تعيد الحكومة أبناءنا جميعهم”.

وأضافت أن “حكومة إسرائيل بقيادة نتنياهو، اختارت ممارسة السياسة على ظهر جميع المحتجزين”.

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