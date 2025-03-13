كاتس يوجه إنذارا نهائيا لسكان غزة

القدس المحتلة/سما/

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس رسالة إلى سكان قطاع غزة بعد أن أتم الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة رفح، وإنشاء ممر عسكري لفصل المدينة عن خان يونس.



وقال كاتس في بيانه: "إنها الفرصة الأخيرة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: القضاء التام على حركة حماس، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين، وإنهاء الحرب بشكل كامل".

وأضاف أن الجيش سيبدأ قريباً في تكثيف عملياته العسكرية عبر معظم مناطق قطاع غزة.

كما أشار إلى خيار جديد مثير للجدل، حيث قال: "سيتمكن الراغبون من المغادرة طواعية إلى دول أخرى حول العالم، وذلك تماشياً مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي والتي نعمل على تنفيذها".

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الأوضاع الإنسانية في القطاع تدهوراً حاداً، حيث تعاني المدن الفلسطينية من نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية منذ أشهر.