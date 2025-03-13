الجيش الإسرائيلي ينذر سكان مناطق خان يونس

القدس المحتلةّ/سما/

وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى الفلسطينيين في مناطق خان يونس، محذرا من أنه سيهاجم المنطقة "بقوة شديدة".

وقال الجيش في بيان: "إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق خان يونس وفي الأحياء: قيزان النجار، قيزان ابو رشوان، السلام، المنارة، القرين، معن، البطن السمين، جورت اللوت، الفخاري وأحياء بني سهيلا الجنوبية هذا انذار مسبق وأخير قبل الهجوم".

وأعلن أن قواته ستهاجم "بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها"، مضيفا: "تتحمل المنظمات الارهابية وفي مقدمتها حماس المسؤولية الكاملة عن نزوح ومعاناة المدنيين.

من أجل سلامتكم، عليكم الانتقال بشكل فوري غربا إلى مراكز الإيواء المعروفة في المواصي".