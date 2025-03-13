دعوة عربية لمحاسبة مرتكبي "المذابح" في غزة

وكالات/سما/

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمواجهة الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها بسبب موقفه الداعم للعدالة تجاه الحرب في غزة.



والتقى أبو الغيط خلال مشاركته في أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يعقد بمدينة أنطاليا التركية، بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وتركز النقاش على الجرائم الإسرائيلية الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال في غزة، وفق تصريح للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي.

وأشاد أبو الغيط بشجاعة المدعي العام للجنائية الدولية في مواجهة ضغوط دولية كبيرة تهدف إلى تقويض عمل المحكمة، مشيرا إلى أن خان يلعب دورًا محوريًا في تعزيز مصداقية نظام العدالة الدولية، الذي طالما واجه اتهامات بالانحياز والازدواجية.

وشدد الأمين العام على أن محاولات إسرائيل بدعم من بعض الدول، لعرقلة جهود المحكمة تمثل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي القائم على القوانين، محذرًا من تبعاتها التي قد تمتد إلى ما هو أبعد من الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تُرتكب جرائم وصفتها الجامعة العربية بـ"المذابح".

وجاء اللقاء في سياق تصاعد الدعوات العربية والدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في غزة حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرات اعتقال بحق شخصيات إسرائيلية بارزة، ويعد اللقاء جزءًا من جهود الجامعة العربية لدعم التحركات القانونية الدولية ضد الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

ويعدّ منتدى أنطاليا للدبلوماسية، الذي انطلق عام 2021 في تركيا، منصة دولية تهدف إلى تعزيز الحوار بين القادة السياسيين والدبلوماسيين وصناع القرار حول القضايا العالمية، مثل النزاعات والتغير المناخي والأمن الدولي

ويجمع المنتدى سنويًا شخصيات بارزة من مختلف القارات ويوفر فضاءً لمناقشة الحلول الدبلوماسية للأزمات المعقدة، وفي دورته لعام 2025 يركز المنتدى على قضايا الشرق الأوسط بما في ذلك الوضع في غزة، مما جعل حضور أبو الغيط وخان بارزًا.

وتُعدّ مشاركة أبو الغيط في منتدى أنطاليا امتدادًا لسياسة الجامعة العربية في دعم القضية الفلسطينية، حيث أدانت مرارًا الانتهاكات الإسرائيلية، ودعت إلى محاسبة المسؤولين، ويعكس موقفه في دعم المدعي العام للجنائية الدولية موقفًا عربيًا موحدًا يرى في المحكمة أداة أساسية لتحقيق العدالة في ظل تصاعد الجرائم في غزة.