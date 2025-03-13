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محتجز إسرائيلي أمريكي بغزة لترامب: لماذا وقعت ضحية لأكاذيب نتنياهو؟ (فيديو)

السبت 12 أبريل 2025 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة/سما/

 استنكر الجندي الإسرائيلي الأمريكي المحتجز بقطاع غزة عيدان ألكسندر، مساء السبت، وقوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضحية لأكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما عرقل إطلاق سراحه وغيره من الأسرى بالقطاع.

جاء ذلك في مقطع مصور بثته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ووجه عبره ألكسندر، رسالة لترامب.

وقال ألكسندر في الفيديو: “كل يوم أرى أن نتنياهو يسيطر على الدولة مثل الديكتاتور، بينما أنا أنهار جسديا وعقليا”.

واتّهم الجميع بالكذب عليه والتراجع عن وعود إطلاق سراحه مضيفاً: “الجميع كذبوا؛ شعبي، حكومة إسرائيل، والجيش، والإدارة الأمريكية”.

وتابع: “سمعت قبل 3 أسابيع أن حماس كانت مستعدة لإطلاق سراحي، لكنكم رفضتم وتركتُموني”.

وتساءل ألكسندر، باستنكار: “قولوا لي لماذا؟ لماذا أنا هنا ولست في المنزل مع عائلتي وأصدقائي؟ لماذا أصوّر الآن الفيديو الثاني لي؟”

وأضاف: “أريد حقا العودة إلى الديار سالما، وأن أحتفل معكم بالعيد (عيد الفصح الذي بدأ اليوم)”.

ووجّه ألكسندر رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي قائلا: “الرئيس ترامب، كنت أؤمن بأنك ستنجح في إخراجي من هنا حيا”.

وأضاف مخاطبا إياه: “لماذا وقعتَ ضحية لأكاذيب نتنياهو؟ قل لي لماذا؟ لماذا أنا هنا أعاني الكوابيس كل ليلة؟”

كما عبّر الأسير عن استغرابه لغياب التفاعل العالمي مع المظاهرات الإسرائيلية التي تطالب بالضغط على حكومة نتنياهو للقبول بصفقة تبادل أسرى.

وقال: “كل يوم أرى سكان إسرائيل يتظاهرون، يفعلون كل ما بوسعهم، لكن العالم لا يسمعهم”.

وتابع ألكسندر: “أرى صوري وصور زملائي في ميدان المخطوفين، وفي ميدان هابيما، وفي كل أنحاء تل أبيب، وفي كل شارع. لماذا تتجاهلون هذا الأمر؟ قولوا لي لماذا؟”

 

 

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