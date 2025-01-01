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النرويج: 110 قسيس وكاهن يوقعون على عريضة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل

السبت 12 أبريل 2025 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
النرويج: 110 قسيس وكاهن يوقعون على عريضة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل



أوسلو/وكالات/

 دعا  110 من الكهنة الحاليين والسابقين في النرويج إلى اتخاذ الكنيسة موقفًا أكثر وضوحًا من الحرب والاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وقد وقع على العريضة أكثر من 400 شخص في المجموع، بحسب ما كتبته صحيفة Vårt Land.

وتقف شبكة سبيل كايروس النرويج، وهي شبكة تدعم المسيحيين الفلسطينيين المسيحيين ومنظمتي سبيل وكايروس في فلسطين وإسرائيل، وراء العريضة.

"إنها عريضة مفتوحة يمكن لأي شخص التوقيع عليها، وفي الوقت نفسه، لدينا علاقات وثيقة مع المنظمات الكنسية، ولهذا السبب انضم إلينا العديد من القساوسة والموظفين في الكنيسة النرويجية"، كما يقول أندرياس ساغوس، عضو مجلس إدارة سبيل كايروس النرويج، لـ Vårt Land.

تطالب العريضة، من بين أمور أخرى، بأن تقوم الكنيسة والجهات الفاعلة في الكنيسة بمراجعة استثماراتها و"دعم مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) بشكل فعال".

- هذا هو الحد الأدنى من المتطلبات. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أنه يجب على الكنيسة والحركة النقابية أن تقول بوضوح لا لاستثمار مدخراتنا في صندوق النفط في الاحتلال." يقول هافارد سكييردال، رئيس منظمة سبيل كايروس النرويج.

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