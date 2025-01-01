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الصليب الأحمر يحذر : الوضع في غزة "جحيم على الأرض"

السبت 12 أبريل 2025 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر يحذر : الوضع في غزة "جحيم على الأرض"



جنيف/ سما/

وصفت ميريانا سبولياريتش إيجر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "جحيم على الأرض"، وحذرت من أن الإمدادات في المستشفى الميداني التابع للجنة ستنفد خلال أسبوعين.

وقالت لرويترز من مقر اللجنة في جنيف، "نجد الآن أنفسنا في موقف يتوجب علي أن أصفه بأنه جحيم على الأرض... لا يمكن للسكان الحصول على الماء ولا الكهرباء ولا الغذاء في الكثير من المناطق".

ولم تدخل أي إمدادات إنسانية لقطاع غزة منذ أن منعت إسرائيل دخول الشاحنات في الثاني من مارس آذار في وقت توقفت فيه المحادثات بشأن المرحلة التالية من اتفاق لوقف إطلاق النار لم يعد ساريا الآن. واستأنفت إسرائيل هجومها العسكري في 18 مارس آذار.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن إمدادات المضادات الحيوية وأكياس الدم تنفد بسرعة. وقال ريتشارد بيبيركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية للصحفيين في جنيف عبر وصلة فيديو من القدس إن 22 مستشفى من أصل 36 في القطاع تعمل بالحد الأدنى.

كما أبدت رئيسة الصليب الأحمر قلقها بشأن سلامة العمليات الإنسانية.

وقالت سبولياريتش "تحرك السكان أمر بالغ الخطورة لكن الأمر خطر بشكل خاص بالنسبة لعملنا".

وتم العثور في الشهر الماضي على جثث 15 من المسعفين وعمال الطوارئ، من بينهم ثمانية من الهلال الأحمر الفلسطيني، في قبر جماعي في جنوب قطاع غزة.

واتهمت الأمم المتحدة والهلال الأحمر القوات الإسرائيلية بقتلهم.

ودعت سبولياريتش لوقف فوري لإطلاق النار من أجل الإفراج عن باقي الرهائن لدى حماس والتعامل مع المشكلات الإنسانية الفادحة في القطاع.

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