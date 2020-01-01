سفير السودان بطهران: إيران حليف دائم ونرفض أي تواصل مع إسرائيل

طهران / وكالات /

أكد سفير السودان لدى إيران عبد العزيز حسن صالح أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، واصفاً إيران بأنها "الصديق والحليف الدائم" للسودان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أشار فيها صالح إلى أن هذه العلاقات لا تقتصر على الجانب الدبلوماسي فقط، بل تمتد إلى روابط متينة بين الشعبين، خاصة بعد إعادة فتح السفارتين قبل ثمانية أشهر، حسبما نقل موقع "ميدل إيست نيوز".

وفي رد صريح على استفسار حول علاقات السودان بإسرائيل، نفى السفير السوداني بشكل قاطع وجود أي تحالف أو صداقة مع تل أبيب، ووصف الحديث عن ذلك بأنه "لعبة إعلامية إسرائيلية".

وأوضح أن السودان لم يوقع فعلياً على "اتفاقيات إبراهيم" رغم وجود مشاورات في 2020، مؤكداً ثبات الموقف السوداني الرافض للجرائم الإسرائيلية في غزة، كما عبرت عنه مواقف البلاد في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.