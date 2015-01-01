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محادثات غير مباشرة..اجتماع "أميركي- إيراني" حول البرنامج النووي في سلطنة عُمان

السبت 12 أبريل 2025 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محادثات غير مباشرة..اجتماع "أميركي- إيراني" حول البرنامج النووي في سلطنة عُمان



مسقط/وكالات/

وصل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، صباح اليوم السبت، إلى سلطنة عمان قادما من روسيا، بعد لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تتعلق بالملف النووي الإيراني.

وتتطلع الأنظار اليوم إلى سلطنة عمان التي تشهد محادثات أميركية إيرانية بشأن البرنامج النووي لطهران، وهو ما يعد أول تقدم في هذا الملف بين الجانبين منذ سنوات.

ومن المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف افتتاح الحوار الذي تقوم سلطنة عمان بدور الوساطة فيه.

وأفادت مصادر إيرانية بأن المحادثات ستعقد بشكل غير مباشر من خلال وسيط، على الرغم من أنه قد يتم عقد اجتماع مباشر بين ويتكوف وعراقجي، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويعد الاجتماع أول تقدم كبير منذ سنوات في المفاوضات المتوقفة حول البرنامج النووي الإيراني. لكنه يأتي في ظل تهديد من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعمل عسكري إذا لم توافق طهران على اتفاق جديد للحد من برنامجها النووي.

وخلال فترة ولايته الأولى في الرئاسة، انسحب ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي تفاوض عليه سلفه باراك أوباما وتم توقيعه عام 2015.

وعاد ترامب أمس الجمعة ليكرر تهديداته لإيران، مؤكدا أنها ستدفع ثمنا باهظا إن لم توافق على التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية: "أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة وسعيدة. لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

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