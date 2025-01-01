26 يوما لعودة الحرب على غزة : شهداء وجرحى بالعشرات ونسف كبير للمنازل برفح

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم الـ ٢٦ من عودة الحرب.

واعلن جيش الاحتلال انه استكمل السيطرة على محور موراج الذي يفصل بين رفح وخان يونس بطول ١٢ كيلو متر وعزل مدينة رفح بشكل كامل عن باقي القطاع.

وأطلق جنود الاحتلال النار على منطقة المواصي شمال رفح ونفذت الطائرات غارة ادت لاستشهاد مواطن فلسطيني.

وفي خان يونس عاجل استشهد المواطن محسن أحمد محمد أبو مسامح (٥٢ عامًا) في القصف الذي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة إضافة إلى اصابة اربعة مواطنين اخرين.

وفي وقت سابق استشهد المواطن همام سالم المصري و اصيب ١٤ مواطن جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

وتعرضت القرى الشرقية بخان يونس لقصف مستمر مع صدور أوامر إخلاء جديدة.

وسط القطاع

واصيب عدد من المواطنين جراء قصف منزل لعائلة مسلم من قبل الطائرات الحربية خلف صالة قصر السلطان في مخيم المغازي وسط القطاع.

وكان اثنين من المواطنين ارتقوا في قصف شارع المزرعة بدير البلح .

غزة والشمال

وارتقى شهيدان وعدد من المصابين جراء استهداف لمنزل يعود للمواطن عكرمة نبهان شرقي جباليا البلد شمالي القطاع ، وهما محمد عامر أبو وردة ومحمود شعبان نبهان.

وقصف جيش الاحتلال منزل لعائلة "كحيل" في شارع النخيل بمنطقة الشعف شرقي مدينة غزة واسفرت عن شهيدين.

وارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في قصف تجمع للمواطنين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما استشهد مواطن بقصف مدفعي على نفس الحي.



واصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لبقايا حي الشجاعية وحي التفاح وصولا إلى عزبة عبد ربه مجبرا السكان على النزوح مرةً اخرى.

وأوضح التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه وصل مشافي قطاع غزة ٢٦ شهيد، و ١٠٦ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (١٥٤٢ شهيد، ٣٩٤٠ اصابة).

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٠٩١٢ شهيد و ١١٥٩٨١ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م..