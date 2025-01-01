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الأونروا: غزة تقترب من الجوع الشديد والرُضع والأطفال ينامون جائعين

الجمعة 11 أبريل 2025 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: غزة تقترب من الجوع الشديد والرُضع والأطفال ينامون جائعين



غزة/سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، اقتراب غزة من "الجوع الشديد للغاية" فيما شارفت الإمدادات الأساسية في القطاع على النفاد، جراء الإغلاق الإسرائيلي المتواصل للمعابر منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

وقالت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا جولييت توما، في بيان: "مع استمرار حصار السلطات الإسرائيلية على غزة لأكثر من 6 أسابيع، كل الإمدادات الأساسية على وشك النفاد".

وأوضحت توما، أن نفاد الإمدادات الأساسية يترافق مع "ارتفاع كبير في أسعار" البضائع المتوفر بغزة خلال الشهر الماضي، منذ أن فرضت إسرائيل حصارها على القطاع، هذا يعني أن الرضع والأطفال ينامون جائعين".

وأكدت توما، أن قطاع غزة بدون "هذه الإمدادات الأساسية، يقترب كل يوم من الجوع الشديد للغاية"، مطالبة بضرورة الاستئناف الفوري لوقف إطلاق النار بغزة، ورفع الحصار والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية والتجارية بدون عوائق.

وفي 2 آذار/ مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية.

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