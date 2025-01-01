سقوط مسيرة "مجهولة" بالأردن ومصدر عسكري يتحدث

عمان/سما/

قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوي الأردني وسقطت فوق منطقة ماعين في محافظة مأدبا.



وأضاف المصدر، أن سقوط الشظايا أدى إلى نشوب حريق في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة، دوت تسجيل أي ضرر بالأرواح.

وأشار إلى أن الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية وفرق الدفاع المدني قامت بإطفاء الحريق وبدأت بالكشف على موقع الحادث.

وقد أهابت القوات المسلحة بالمواطنين عدم الاقتراب من الموقع والإبلاغ عن أي جسم مشبوه لتتمكن الفرق الميدانية من التعامل معه حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم مؤكدا ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.