الأردن يؤكد استعداده لتدريب الشرطة الفلسطينية

عمان/سما/

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إلى "وقف الحرب الوحشية على قطاع غزة فوراً".



ونقلت وكالة "عمون" عن الوزير الأردني تأكيده على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الأردن، الذي يعد الأقرب إلى الشعب الفلسطيني.

وأعلن الصفدي استعداد بلاده لتدريب الشرطة الفلسطينية، وذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "انعكاسات من غزة" ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع.





وأشار الصفدي إلى أن السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان تهدف إلى التوسع على حساب الدول المجاورة، محذراً من أن يصبح مستقبل المنطقة رهينةً "لإيديولوجية رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزراء متطرفين".



واستنكر وزير الخارجية الأردني عدم دخول أي خبز إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي"، في إشارة إلى استمرار الحصار الإنساني المشدد.

وعقدت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية اجتماعاً على هامش المنتدى، بحضور وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر وقطر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والإمارات، إضافة إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن إسبانيا وسلوفينيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا.



في سياق متصل، شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، في اجتماع موسع للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة، بحضور ممثلين عن روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.



وأكد الوزير خلال الاجتماع على أولوية وقف إطلاق النار في غزة وضمان استدامة اتفاق 19 يناير 2025، مشددًا على أهمية الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، كما ناقش الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار القطاع، والمؤتمر المقرر عقده في مصر حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والذي سيركز على تنفيذ الخطة المعتمدة من قبل الأطراف العربية والإسلامية والدولية، بحسب الهيئة الوطنية المصرية للإعلام.



يُذكر أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي (ADF) هو مؤتمر دولي سنوي يُعقد في تركيا منذ عام 2021، يشارك فيه صناع السياسات والدبلوماسيون والأكاديميون لمناقشة القضايا الدولية في مجالات الدبلوماسية والسياسة والأعمال.