الاحتلال يبعد خطيب المسجد الأقصى بعد إدانته للعدوان في غزة (صور)

القدس المحتلة/سما/

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد خطيب المسجد الأقصى المبارك، في أعقاب إدانته للعدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة.



واستجوبت شرطة الاحتلال، الجمعة، خطيب "الأقصى" محمد سليم، وسلمته أمر إبعاد عن المسجد لأسبوع قابل للتجديد، إثر إدانته العدوان على قطاع غزة في خطبة صلاة الجمعة.



وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال أوقفت خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم، عند أحد أبواب المسجد بعد انتهاء صلاة الجمعة واقتادته إلى أحد مراكزها في القدس حيث جرى استجوابه.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبعد فيها شرطة الاحتلال خطيب المسجد الأقصى، إذ سبق وأن أبعدت أكثر من مرة الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، عن المسجد لفترات متفاوتة.





