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رسالة مصرية لموظفة مغربية فصلتها "مايكروسوفت" بسبب "إسرائيل"

الجمعة 11 أبريل 2025 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة مصرية لموظفة مغربية فصلتها "مايكروسوفت" بسبب "إسرائيل"



القاهرة/سما/

علق وكيل وزارة الأوقاف المصري الأسبق سعد الفقي على فصل المهندسة المغربية ابتهال أبو السعد بشكل تعسفي من عملها في شركة "مايكروسوفت"، بعد دعوتها لمقاطعة منتجات الشركة بسبب إسرائيل.


وأوضح الفقي في تصريحات لـRT أن المهندسة أبو السعد أرسلت رسالة داخلية للشركة دعت فيها للمقاطعة، معتبرة أن سياسة الشركة "تفتقر إلى المبادئ الإنسانية"، مؤكدا أن موقفها يمثل "درسا حيا في الوطنية والإيمان بقضية فلسطين المركزية".

وحث الفقي أحرار العالم على الاستجابة لدعوة المقاطعة، مشيرا إلى أن الشركة تزود إسرائيل بتقنيات حديثة تستخدم في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين. كما حذر الدول العربية من استخدام منتجات الشركة التي "تدعم الصهاينة وتصب في مصلحتهم".

وندد الفقي بأشد العبارات بالمجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بغزة، والتي راح ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء. ووصف هذه الجرائم بأنها "إبادة جماعية ترفضها كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية".

وأكد أن سياسة التجويع المتعمد ومنع الغذاء والدواء عن أهالي غزة، واستهداف البنية التحتية، تمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني". ودعا أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، داعيا في الوقت نفسه إلى موقف عربي وإسلامي موحد لتفعيل القرارات الدولية ومواجهة "الغطرسة الصهيوأمريكية".

واختتم الفقي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجرائم تشكل "وصمة عار في جبين الإنسانية"، مشددا على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان المستمر.

وقاطعت الموظفة في شركة "مايكروسوفت" ابتهال أبو السعد، كلمة الرئيس التنفيذي لـ"مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي" مصطفى سليمان. وذلك خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الشركة احتجاجا على توفير أنظمة الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي في الحرب التي يشنها على قطاع غزة.

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