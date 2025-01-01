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نتنياهو يهدد بطرد الجنود الذين يطالبون بوقف الحرب على غزة

الجمعة 11 أبريل 2025 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهدد بطرد الجنود الذين يطالبون بوقف الحرب على غزة



القدس المحتلة/سما/

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العرائض التي يوقعها الجنود والتي تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة بأنها تكتب من قبل "مجموعة صغيرة من الحشائش الضارة"، مهددا بطردهم.


وبعد انضمام جنود من شعبة الاستخبارات والبحرية الى الرسائل الرافضة للحرب في غزة
كتب نتنياهو في منشور على منصة "إكس": "نفس الرسائل مرة أخرى مرة نيابة عن الطيارين، ومرة ​​نيابة عن قدامى المحاربين في البحرية، ومرة ​​نيابة عن آخرين".


واعتبر أن "الجمهور لم يعد يصدق أكاذيبهم الدعائية التي ترددها وسائل الإعلام"، مدعيا أن "هذه الرسائل لم تكتب باسم جنودنا الأبطال. لقد تم كتابتها من قبل مجموعة صغيرة من الحشائش الضارة، التي تديرها منظمات غير حكومية ممولة من الخارج بهدف واحد - الإطاحة بالحكومة اليمينية".

واعتبر أن "هذا ليس التوجه العام، إنها مجموعة صغيرة، صاخبة، فوضوية، ومنفصلة عن بعضها البعض من المتقاعدين.. الغالبية العظمى منهم لم يخدموا حتى لسنوات"، مضيفا: "تحاول هذه الأعشاب الضارة إضعاف دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي، وتشجع عدونا على إيذائنا".

وتابع قائلا: "لقد أرسلوا بالفعل إلى عدونا رسالة ضعف مرة واحدة، ولا يمكنهم فعل ذلك مرة أخرى. لقد تعلم مواطنو إسرائيل الدرس الرفض هو الرفض، بغض النظر عن الاسم القذر الذي يطلقونه عليه"، محذرا من أن "أي شخص يشجع على الرفض سيتم طرده فورا".

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