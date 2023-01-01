الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد وحدات القناصة في كتيبة تل السلطان التابعة لـ"حماس"

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال أحمد إياد محمد فرحات، قائد وحدات القناصة في كتيبة تل السلطان التابعة لـ"حماس" خلال عمليات عسكرية بمنطقة تل السلطان في رفح مؤخرا.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة إن فرحات كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ هجمات القنص ضد قوات الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى أنشطة أخرى ضد دولة إسرائيل.

في غضون ذلك، استشهد وجرح العشرات إثر سلسلة غارات عنيفة شنها الجيش الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة فجر اليوم الجمعة.

وأسفرت غارة استهدفت منزل عائلة الفرا في منطقة الكتيبة شمال خان يونس عن استشهاد 10 أشخاص. كما سقط قتيل وأصيب آخرون في قصف استهدف منطقة المواصي غرب رفح.

وفي بيت لاهيا شمال القطاع، استشهد 3 أشخاص جراء قصف بوابة مدرسة معاوية بن أبي سفيان في منطقة العطاطرة، بينما استشهد آخر في غارة استهدفت منزل عائلة البنا في جباليا البلد.

وأفادت مصادر محلية باستهداف مسيرة إسرائيلية لمحيط مدرسة المزرعة الشرقية شرق دير البلح، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين.

من جهة أخرى، استهدفت طائرات الاحتلال منزل الحاج موسى النجار في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، بالإضافة إلى منطقة الشاكوش شمال غرب رفح.

وأعلنت وكالة الأونروا عن نزوح نحو 400 ألف شخص منذ انهيار وقف إطلاق النار، محذرة من استمرار انقطاع المساعدات الإنسانية لفترة قياسية.

وبلغ عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، 50 ألفا و886، فيما بلغ عدد المصابين 115 ألفا و875.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الدولية تواصل دعواتها لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، والإفراج عن الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، في وقت يشهد فيه القطاع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية منذ بدء الحرب.