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عائلة فلسطينية تمسح من سجل الوجود بكامل أفرادها في قصف إسرائيلي على خان يونس

الجمعة 11 أبريل 2025 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة فلسطينية تمسح من سجل الوجود بكامل أفرادها في قصف إسرائيلي على خان يونس



خانيونس/سما/

قصف الجيش الإسرائيلي منزل عائلة الفرا في شارع المارس بحي المحطة وسط مدينة خان يونس بقطاع غزة، مما أدى إلى تدميره بالكامل على رؤوس ساكنيه، وسط غياب أي إنذارات أو سبل للنجاة.


وتحول المنزل إلى كومة من الرماد والأنقاض، لتدفن تحته عائلة بأكملها، حيث أكدت مصادر محلية أن 10 أشخاص كانوا داخل المنزل لحظة القصف، بينهم أطفال ونساء.  

والشهداء هم رب الأسرة مازن إبراهيم محفوظ الفرا (37 عاما)، وزوجته سماحة عبد الناصر حسين الأسطل (35 عاما)، وعمتها مريم حسين عثمان الأسطل (58 عاما)، والأطفال مصعب (6 سنوات) وأسيد (3 سنوات)، وإبراهيم (8 سنوات) وتقى (9 سنوات)، ومريم (5 سنوات) وميرا (10 سنوات) وإبراهيم (7 سنوات).  

وهذه المجزرة ليست سوى حلقة في مسلسل الإبادة الممنهجة ضد أهالي غزة، حيث تواصل آلة الحرب الإسرائيلية استهداف العائلات في بيوتها، دون أدنى اعتبار لأرواح المدنيين أو قواعد القانون الدولي.  

وبلغ عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، 50 ألفا و886، فيما بلغ عدد المصابين 115 ألفا و875.

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