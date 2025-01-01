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أردوغان: "إسرائيل" دولة إرهاب وليس لها تعريف آخر..

الجمعة 11 أبريل 2025 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: "إسرائيل" دولة إرهاب وليس لها تعريف آخر..



أنقرة/سما/

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته الافتتاحية بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي بانتهاك إسرائيل أبسط حقوق الإنسان ودوسها على القانون الدولي، وارتكابها إبادة جماعية في غزة.

وأضاف أردوغان في كلمته :"نريد أن يكون منتدى أنطاليا رسالة خير.. هناك اهتمام دولي بالغ بمنتدى أنطاليا.. نريد توجيه رسالة سلام إلى شعوب العالم".

وندد أردوغان بالممارسات الإسرائيلية بحق أهل غزة: "إسرائيل تزداد وقاحة مع سكوت العالم وعدم اكتراثه.. السكوت عن مجازر إسرائيل يعد مشاركة في هذه الجرائم.. إسرائيل دولة إرهاب وليس لها تعريف آخر".

ولفت إلى أنه لا يحق لأحد أن "يصف الفلسطينيين بالإرهاب ولا يمكن الإساءة لنضالهم بوصمه بالإرهاب..لا يمكن إقامة سلام في الشرق الأوسط دون إنشاء دولة فلسطينية حرة وذات سيادة على حدود عام 1967".

كما ندد أردوغان باعتداءات إسرائيل على كل من سوريا ولبنان وإثارة النعرات الطائفية في سوريا قائلا:  " إسرائيل باعتدائها على سوريا ولبنان تتحول إلى دولة تتسبب في المشاكل بالمنطقة.. إسرائيل تحاول إذكاء النعرات العرقية والمذهبية في سوريا لتقويض مكتسبات الثورة.. إسرائيل باعتدائها على سوريا ولبنان تقوض مواجهة المنطقة لتنظيم الدولة".

بالمقابل حذر أردوغان من المساس بأمن سوريا قائلا: "من يريد أن يذيق الشعب السوري الآلام نفسها مرة أخرى عليه أن يجهز نفسه لدفع ثمن ذلك.. لن نسمح لأحد بزعزعة استقرار سوريا وأمنها واستقرارها من أمننا واستقرارنا".

ولفت الرئيس التركي إلى المواقف الموحدة لتركيا مع موقفي كل من الرئيسين الأمريكي والروسي على ضرورة وحدة الأراضي السورية.

وشدد الرئيس التركي على أن الوقوف في وجه الظلم واجب إنساني  قائلا: " النظام العالمي أثبت فشلا في مواجهة العديد من المشكلات المجتمع الدولي عاجز عن تطوير سياسات أكثر عدلا وإنسانية..علينا إبراز قدرة الدبلوماسية الإنسانية في مواجهة المشكلات..الوقوف في وجه الظلم واجب إنساني".

وشدد على أن "العالم أكبر من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن لأن الإنسانية أكبر من 5 ".

ولفت إلى أن أنقرة تفضل الحوار على الصراعات والعقل المشترك والضمير العالمي على الاستقطاب.

وتابع "نريد أن نرى المنطقة تنعم بالسلام بدلا من النزاعات وبالرفاه عوضا عن الدماء والدموع والآلام والتوترات..تحقيق السلام يتطلب جهدا أكثر من شن الحروب"

ولفت الرئيس التركي إلى أن تركيا تريد تحقيق السلام في أوكرانيا وسوريا وغزة وليبيا وإقامة علاقات جيدة مع جيرانها.

وتابع قائلا: " نريد إقامة حزام من السلام في منطقتنا.. لا نطمع في أرض أحد ونهتم بالإنسان أكثر من الموارد".

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