أردوغان محذرا "إسرائيل": من يسعى لإعادة الشعب السوري إلى المعاناة عليه أن يتهيأ لدفع الثمن

أنقرة/سما/

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا.



وفي كلمته خلال افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي، شدد أردوغان على رفض أنقرة لأي تدخلات تؤدي إلى تمزيق وحدة الأراضي السورية، موضحا أنه متفق في هذا الإطار مع كل من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وشدد على أن أمن واستقرار سوريا يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن تركيا واستقرارها.

وأشار الرئيس التركي إلى أن هناك فرصة تاريخية برزت عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي، من أجل تأسيس سلام دائم في سوريا والمنطقة، مؤكدا ضرورة عدم السماح بتفويت هذه الفرصة.

واتهم أردوغان إسرائيل بالسعي لتقويض الاستقرار الإقليمي، قائلاً: "إسرائيل تتحول إلى مصدر للمشاكل في المنطقة من خلال اعتداءاتها على سوريا ولبنان، وتحاول نسف ثورة الثامن من ديسمبر عبر تأجيج الخلافات العرقية والدينية وتحريض الأقليات السورية على معارضة الحكومة".

كما ندد بما وصفه بـ"محاولات إسرائيلية لإشعال النعرات المذهبية والعرقية"، قائلاً: "ما تقوم به إسرائيل يقوّض كفاح المنطقة ضد تنظيم الدولة، ويهدد بإعادة سوريا إلى دوامة جديدة من عدم الاستقرار".

وفي تحذير مباشر، قال أردوغان: "من يسعى لإعادة الشعب السوري إلى المعاناة مجددًا، عليه أن يتهيأ لدفع الثمن... لن نسمح لأحد بزعزعة استقرار سوريا، وأمنها من أمننا".

تأتي تصريحات أردوغان في ظل تطورات متسارعة تشهدها الساحة السورية، واستمرار التوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.