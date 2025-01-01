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قائد سلاح الجو الإسرائيلي يعلن طرد الطيارين الموقعين على وثيقة وقف الحرب على غزة

الجمعة 11 أبريل 2025 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد سلاح الجو الإسرائيلي يعلن طرد الطيارين الموقعين على وثيقة وقف الحرب على غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن قائد السلاح تومر بار، أن الجنود الاحتياطيين الذين وقعوا على بيان يعارض استمرار العمليات العسكرية في غزة لن يسمح لهم بمواصلة خدمتهم في صفوف الجيش.


وقال اللواء بار: "احتفلنا هذا الأسبوع بمرور 18 شهرا على انخراطنا في حرب السيوف الحديدية، وهي حرب ضرورية، مبررة، طويلة، معقدة، وتتطلب الكثير من القوة والتماسك"، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".


وأضاف: "اطلعنا في الأيام الأخيرة على بيان يدعو إلى وقف القتال ويعارض بشكل مباشر أهداف الحرب وأسبابها. إن ما جاء في هذا البيان يعكس انعدامًا للثقة ويضر بالتماسك الداخلي للقوة".

وشدد بار على أن "لا مكان لمثل هذه الرسائل في زمن الحرب"، مؤكدا أن الموقعين على البيان من أفراد الاحتياط لن يستمروا في الخدمة العسكرية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر داخلي متصاعد في إسرائيل، على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة، والضغوط السياسية المتزايدة بشأن سبل إنهائها، وسط انقسامات في الرأي العام حول جدوى العمليات العسكرية الحالية.

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