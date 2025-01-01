قوة مشاة إسرائيلية تدخل منتزهات الوزاني في جنوب لبنان

القدس المحتلة / سما/

دخلت قوة مشاة إسرائيلية قبل ظهر اليوم الجمعة إلى منتزهات بلدة الوزاني في جنوب لبنان.

واجتازت قوة مشاة إسرائيلية الحدود ودخلت الى متنزهات الوزاني، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما تم رصد تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان.وقصفت المدفعية الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم الجمعة بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن حي أبو لبن في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان تعرض صباح اليوم، لسقوط عدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي.

وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي.

كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط جنوبي لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.