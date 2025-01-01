  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قوة مشاة إسرائيلية تدخل منتزهات الوزاني في جنوب لبنان

الجمعة 11 أبريل 2025 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوة مشاة إسرائيلية تدخل منتزهات الوزاني في جنوب لبنان



القدس المحتلة / سما/

دخلت قوة مشاة إسرائيلية قبل ظهر اليوم الجمعة إلى منتزهات بلدة الوزاني في جنوب لبنان.

واجتازت قوة مشاة إسرائيلية الحدود ودخلت الى متنزهات الوزاني، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما تم رصد تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان.وقصفت المدفعية الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم الجمعة بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن حي أبو لبن في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان تعرض صباح اليوم، لسقوط عدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي.

وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي.

كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط جنوبي لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 13 العبرية تكشف عن تفاصيل المقترح الجديد لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل

مصر : مقترح جديد لإبرام صفقة تبادل ووقف إطلاق النار بغزة..

ترامب يكشف: صفقة تبادل اسرى بين إسرائيل وحماس خلال أيام

الإعلام العبري يسهر من رواية الجيش الإسرائيلي بشأن تدمير قدرات كتائب “القسام” في غزة

تسريبات واشنطن : غزة اصبحت أرض ترامب وإسرائيل حصلت على ضوء أخضر “للبقاء في القطاع”

عبد العاطي: تهجير الفلسطينيين من أرضهم “تحت أي مسمى” خط أحمر

أحمد مناصرة يعانق الحرية…

الأخبار الرئيسية

وزير الخارجية السعودي: نرفض ترحيل الفلسطينيين تحت أي شعار ويجب وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للسكان

تسريبات واشنطن : غزة اصبحت أرض ترامب وإسرائيل حصلت على ضوء أخضر “للبقاء في القطاع”

الحرس الثوري الإيراني: نحن في ذروة التأهب وأي اعتداء من قبل الأعداء على إيران سيُقابل برد يبعث الندم

الاحتلال يصدر "أوامر إخلاء" للمواطنين في عدة مناطق في عدة مناطق داخل مدينة غزة

75% من الشهداء ضحايا برمجيات قاتلة ..شركات أمريكية متخصصة بالذكاء الاصطناعي تشارك إسرائيل الإبادة بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية