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٢٥٠ جندي احتياط من وحدة الاستخبارات 8200 يدعمون طيارين دعوا إلى وقف الحرب

الجمعة 11 أبريل 2025 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
٢٥٠ جندي احتياط من وحدة الاستخبارات 8200 يدعمون طيارين دعوا إلى وقف الحرب



القدس المحتلة / سما/

 أعرب نحو 250 جنديا احتياطيا من وحدة الاستخبارات 8200 في الجيش ٠الإسرائيلي عن دعمهم العلني لطياري سلاح الجو الإسرائيلي الذين طالبوا مؤخرا بتغيير فوري في سياسة الحرب التي تنتهجها الحكومة، بحسب رسالة تم توزيعها على وسائل الإعلام.

وفي بيانهم، قال جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات إنهم "ينضمون إلى نداء أطقم الطائرات في المطالبة بالعودة الفورية للرهائن، حتى لو أدى ذلك إلى تغيير فوري في سلوك الحرب".

يُضاف تصريحهم إلى موجة الانتقادات المتزايدة من داخل قوات الاحتياط الإسرائيلية.

وفي الأيام الأخيرة، أصدر أطباء احتياط ومحاربون قدامى في البحرية رسائل تُحذر من أن مسار الحرب الحالي يُعرّض الأسرى والجنود للخطر، ودعوا الحكومة إلى التحرك الفوري لإعادة الأسرى إلى ديارهم.

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