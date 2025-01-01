الاحتلال:اعتقال شابين من الجليل بادعاء محاولة أحدهما الانضمام لكتائب طولكرم

القدس المحتلة / سما/

أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ "الشاباك"، والشرطة، اعتقال شابين من نحف ودير الأسد في الجليل، بادعاء التخطيط لتنفيذ "نشاط أمنيّ"، متهما أحدهما بمحاولة الانضمام لكتائب طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عنهما، اليوم الجمعة، وذكر أن "الشرطة وجهاز الشاباك، اعتقلت "مواطنين إسرائيليين من الجليل، كانا يخططان للقيام بنشاط أمنيّ، وأحدهما كان على تواصل مع مسؤول كبير في كتائب طولكرم، بهدف الانضمام إلى صفوفهم".

وجاء في الإعلان المشترك للشاباك والشرطة، في عملية مشتركة لجهاز الأمن العام ووحدة مكافحة الجريمة التابعة لشرطة لواء الشمال، تم اعتقال نور شبات، من سكان قرية نحف في الجليل، وأمير كيوان، من سكان قرية دير الأسد المجاورة، للتحقيق معهما خلال شهر آذار/مارس 2025.