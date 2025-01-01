الجيش الإسرائيلي يكشف حجم مشاركته في مناورات جوية يونانية شملت قطر والإمارات

القدس المحتلة / سما/

علق الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، على مشاركته في مناورات جوية سنوية استضافتها اليونان مؤخراً، والتي لفتت الأنظار بمشاركة دول عربية بينها قطر والإمارات العربية المتحدة.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن إرساله طائرة تجسس واحدة فقط من طراز "جلفستريم جي 550" تابعة للسرب 122 للمشاركة في تدريب "إينيوتشوس" الذي استضافته اليونان.

ويأتي هذا المستوى المتواضع من المشاركة مغايراً لما كان عليه في السنوات السابقة، حيث اعتاد سلاح الجو الإسرائيلي إرسال أسراب متعددة من الطائرات المقاتلة وطائرات التزود بالوقود، بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع.

وشاركت في المناورات إلى جانب اليونان إحدى عشرة دولة أخرى هي: الولايات المتحدة، وفرنسا، والهند، وإيطاليا، والجبل الأسود، وبولندا، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة.

كما شاركت قبرص بتقديم الدعم اللوجستي، فيما أرسلت سلوفاكيا والبحرين مراقبين.

وكانت المناورات قد بدأت في 24 مارس واختتمت اليوم، وقد امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق عليها حتى انتهائها بشكل كامل.

وفي بيان مقتضب صدر عنه، زعم الجيش الإسرائيلي أن مشاركته في التدريب تهدف إلى "تعزيز التعاون الاستراتيجي مع جيوش أجنبية، وتحسين كفاءة القوات المشاركة، ومنح الأطقم تحديًا مهنيًا في ظروف طيران في بيئة غير مألوفة ومع تهديدات متنوعة".

ولم يشر البيان الإسرائيلي إلى الدول الأخرى المشاركة في المناورات، وخاصة الدول العربية التي أثارت مشاركتها تساؤلات عديدة.

وكان سلاح الجو اليوناني قد أوضح في وقت سابق أن المناورات تهدف إلى محاكاة سيناريوهات متنوعة تشمل عمليات التهرب من الهجمات، وتنفيذ الضربات الجوية، وعمليات البحث والإنقاذ.

وتأتي هذه المشاركة الإسرائيلية "المحدودة" في مناورات تضم دولاً عربية في ظل استمرار حالة التوتر في المنطقة وتصاعد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.