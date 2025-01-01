رام الله / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، استشهاد 40 مواطنا جراء العدوان على قطاع غزة منذ فجر أمس الخميس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

إصابات واعتقالات وعمليات هدم في الضفة وإخطار بالاستيلاء على 137 دونما من أراضي البيرة وقرى مجاورة

الرئيس ينعى المناضلة الكبيرة سلوى الحوت ويهاتف رمزي خوري وزياد الحوت معزيا

الإفراج عن الأسير أحمد مناصرة بعد اعتقال دام 9 سنوات ونصف سنة

52 عاما على استشهاد القادة الكمالين والنجار

وفد من منظمة التحرير و"فتح" ومؤسسات الأسرى يقدم التعازي للسفير التونسي باستشهاد الطالب خالد

شرطة الاحتلال تقمع وقفة في حيفا منددة بالحرب على غزة

الأمم المتحدة: 12500 مريض في غزة بحاجة إلى إجلاء طبي

الأيام:

40 شهيدا.. الغارات تتواصل والاحتلال يعزل رفح بالكامل

جنود الاحتلال ينكلون بـ 3 مواطنين في البيرة

ترامب يؤكد إحراز تقدم في محادثات غزة

استطلاع: تراجع الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل

"العليا الإسرائيلية" ترفض إعادة تزويد غزه بالكهرباء

قطاعات جديدة في الجيش الاسرائيلي تنضم لطياري الاحتياط الداعمين لإنهاء حرب غزة

إخطار بتوسعة شارع استيطاني على حساب البيرة وبلدات مجاورة

تفجير شقة في طولكرم وعمليات دهم في جنين

القدس:

عشرات الشهداء والجرحى في مجازر متنقلة بين المنازل والخيام.. نقص الأدوية بلغ مستويات حرجة

الرئيس ينعى المناضلة سلوى الحوت

غضب اسرائيلي من استعداد ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية

تفجير وهدم منازل في طولكرم وجنين والخليل

أحمد مناصرة.. "حرا"

شرطة الاحتلال تصدر تعليمات خطيرة وتتعهد بتأمين حراسة مكثفة قبيل اقتحامات "عيد الفصح"