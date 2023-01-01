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مقتل شخص في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو داخل أراضي الـ48

الجمعة 11 أبريل 2025 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شخص في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو داخل أراضي الـ48



القدس المحتلة / سما/

قُتل شخص، صباح اليوم الجمعة، في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة شفاعمرو بمنطقة الجليل، داخل أراضي الـ 48.

ووفقا لمصادر محلية فإن ضحية جريمة القتل هو خالد سعد سواعد (61 عاما) من حي وادي الصقيع، وقُتل داخل سيارته رميا بالرصاص عندما كان يستعد للسفر إلى مكان عمله.

وأضافت المصادر أنه قبل عامين قتل ابنه رسلان في جريمة مماثلة عندما كان عائدا من عمله، وهو داخل سيارة.

وبحسب المعطيات والإحصاءات المتوفرة، ارتفع عدد الضحايا من المجتمع العربي إلى 68 قتيلا، بينهم 4 برصاص الشرطة الإسرائيلية، وذلك منذ مطلع العام الجاري 2025 الجاري.

وفي العام الماضي 2024، قُتل 221 شخصا في جرائم قتل شهدها المجتمع العربي في إسرائيل، مقابل 222 خلال العام 2023

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