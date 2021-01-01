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مصطفى يبحث مع وزير الخارجية المصري آخر المستجدات وجهود وقوف العدوان على قطاع غزة

الجمعة 11 أبريل 2025 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصطفى يبحث مع وزير الخارجية المصري آخر المستجدات وجهود وقوف العدوان على قطاع غزة



انطاليا/ سما/

بحث رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، مع وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، آخر المستجدات وجهود وقف العدوان على شعبنا واستئناف وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما بحث مصطفى مع نظيره المصري، استمرار عدوان جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس، بالإضافة إلى التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة والذي تستضيفه مصر، ودعم خطة إعادة الإعمار مع الشركاء الدوليين، والبدء فيها فور وقف العدوان.

وأكد الجانبان، استمرار التنسيق المشترك في التحركات على المستوى الدولي، ورفض التهجير لأبناء شعبنا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، وإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

وجاء هذا الاجتماع، بحضور سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، ومساعد وزير الخارجية السفير عمر عوض الله.

يذكر أن منتدى أنطاليا للدبلوماسية( ADF )  هو مؤتمر سنوي حول الدبلوماسية الدولية يُعقد في أنطاليا، تركيا منذ عام 2021، وخلال المنتدى يتم تبادل الأفكار والآراء حول الدبلوماسية والسياسة والأعمال التجارية من قبل صناع السياسات والدبلوماسيين والأكاديميين.

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