"الأونروا": نزوح 400 ألف مواطن في قطاع غزة منذ 18 آذار الماضي

غزة / سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن نحو 400 ألف مواطن نزحوا في قطاع غزة منذ استئناف جيش الاحتلال عدوانه في 18 مارس/ آذار الماضي.

وجاء ذلك في منشور "للأونروا" على منصة إكس، اليوم الجمعة، والتي قالت فيه إن التقديرات تشير إلى نزوح ما يقرب من 400 ألف شخص في غزة عقب انهيار وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن المواطنين في قطاع غزة يواجهون أطول فترة انقطاع للمساعدات والامدادات التجارية منذ بداية العدوان.

ومنذ 2 مارس يمنع الاحتلال دخول الإمدادات الأساسية من غذاء ومياه لقطاع غزة عقب إغلاقه المعابر ما تسبب بكارثة إنسانية وتفاقم للمجاعة والعطش.

ودعت "الأونروا" إلى وقف إطلاق النار فورا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية دون عوائق إلى القطاع.