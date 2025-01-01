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بن غفير يدعو لقصف مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء في غزة لاستعادة الاسرى ..

الجمعة 11 أبريل 2025 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يدعو لقصف مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء في غزة لاستعادة الاسرى ..



القدس المحتلة / سما/

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى تصعيد العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة "قصف مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء" في القطاع، معتبرًا أن الضغط على حركة حماس هو السبيل الوحيد لاستعادة الاسرى.

وقال بن غفير في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف": "مصلحة حماس هي الحفاظ على الرهائن، ولإعادتهم إلى الديار يجب أن نُخضعها لسيطرتنا".

وفي سياق متصل، أقرّ الوزير بوجود "خلافات عدة" بينه وبين رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، مؤكدًا تأييده "لحق رئيس الوزراء في اختيار رئيس جديد للجهاز".

كما وجّه انتقادات إلى الجهاز القضائي، قائلاً: "العديد من قضاة المحكمة العليا لديهم تصورات وأجندات تختلف عن تصوراتنا وأجنداتنا".

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