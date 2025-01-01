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طقس فلسطين : فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

الجمعة 11 أبريل 2025 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى غائم وباردا فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردًا فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً وباردًا نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً وباردًا نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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