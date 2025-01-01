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نتنياهو يهاجم رئيس الوزراء الكندي الجديد بسبب نيته حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

الجمعة 11 أبريل 2025 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهاجم رئيس الوزراء الكندي الجديد بسبب نيته حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل



القدس المحتلة / سما/

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني بعد إعلان الأخير عن نيته حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية" في غزة.

وفي تغريدة نشرها على منصة "إكس"، قال نتنياهو: "لطالما وقفت كندا إلى جانب الحضارة – وينبغي على السيد كارني أن يفعل الشيء نفسه." وأضاف: "بدلاً من الوقوف إلى جانب إسرائيل – الدولة الديمقراطية التي تخوض حربًا عادلة وبوسائل عادلة ضد همجية حماس – اختار السيد كارني مهاجمة الدولة اليهودية الوحيدة."

وصف نتنياهو موقف كارني بأنه "ليس موقف قيادة، بل هو فشل أخلاقي"، ودعاه إلى التراجع عن تصريحه، قائلاً: "السيد كارني، تراجع عن تصريحك غير المسؤول. قف مع إسرائيل. قف مع العدالة".

يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وبعض الدول الغربية بسبب الحرب المستمرة في غزة والعدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.

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